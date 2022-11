Mia moglie per finta | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di venerdì 4 novembre 2022) Miaper: trama, cast e streaming delù Stasera, 4 novembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Miaper(Just Go with It),del 2011 diretto da Dennis Dugan con Adam Sandler e Jennifer Aniston. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel 1988, Danny Maccabee, un ragazzo di 22 anni, lascia il suo matrimonio poco prima dell’inizio della cerimonia, dopo aver scoperto che la sua fidanzata lo tradisce e che voleva sposarlo solo perché sarebbe diventato un cardiologo; va a bere in un bar, dove incontra una donna che nota la fede nuziale di Danny e gli chiede di sua, lui le spiega come l’abbia lasciato di recente per un altro, e la donna del bar finisce per andare a letto con lui. Questo scenario si ...