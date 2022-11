Orizzonte Scuola

Il ministro dell'Istruzione e del, Giuseppe Valditara, in occasione della ricorrenza del 4 novembre, giornata dell'Unità ... La proposta di legge diItalia Dal prossimo anno si torni a ...Matilde Siracusano, esponente diItalia che è stata eletta per la seconda legislatura ... preferendo fare gossip anziché dare informazioni serie inai profili di chi fa parte del governo". ... Merito: la forza delle parole. Lettera Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Valentina Aprea, ex deputata di Forza Italia annuncia di abbandonare la compagine azzurra dopo quasi 30 anni. Una scelta che arriva dopo aver ...