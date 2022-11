Meloni si presenta in Europa E prepara il decreto aiuti da 15 miliardi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 4 novembre 2022) Era un primo contatto con le istituzioni europee, e come tale difficilmente avrebbe potuto produrre risultati sostanziali. I colloqui che Giorgiaha tenuto ieri a Bruxelles, in particolare quelli con la numero uno della Commissione Ursula von der Leyen e con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, servivano soprattutto per conoscersi e aprire un canale. Lo ha ammesso la stessa premier italiana: «Sono contenta del clima che ho trovato - ha spiegato - probabilmente parlare con le persone direttamente può aiutare a smontare una narrazione che è stata fatta sulla sottoscritta, e sul governo italiano. Non siamo marziani, ma persone in carne ed ossa». Poi, certo, i nodi sono stati affrontati: «Ho voluto dare il segnale di un'Italia che vuole partecipare, collaborare, difendere il proprio interesse nazionale, nella dimensione europea, cercando le soluzioni ...