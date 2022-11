Meloni | Liberati 9 | 5 miliardi da usare subito per il caro energia - Giorgetti | Pronti a fronteggiare rischi recessione

TGCOM

... Sergio Mattarella all'Altare della Patria esordio ue Giorgiaa Bruxelles: prima uscita europea da premier "passato da onorare"all'Altare della Patria, omaggio al Milite Ignoto le foto ...2022 - 11 - 04 20:47:589.5 miliardi da usare subito su caro energia 'Noi riusciamo, per il 2022, a liberare grazie all'extragettito' dell'Iva e a un 'terzo trimestre favorevole, ... Meloni: liberati 9,5 miliardi da usare subito per il caro energia L'entità della Manovra 2023 viene stimata in circa 21 miliardi di euro. In particolare, il premier Giorgia Meloni annuncia che sono stati "liberati, grazie all'extragettito dell'Iva e a un terzo ...Il Consiglio dei ministri del Governo Meloni è convocato oggi alle ore 18.00, a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno: - Decreto-legge: Disposizioni urgenti ...