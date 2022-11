Meloni l’europea Ma il viaggio è solo all’inizio Scrive Baretta

Leggi su formiche

(Di venerdì 4 novembre 2022) “La voce dell’Italia in Europa sarà forte”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, al suo esordio a Bruxelles. “Italia centrale in Europa, dobbiamo restare uniti” ha replicato, a sua volta, la presidente del Parlamento europeo, Metsola, ricevendo la nuova premier italiana. In queste due frasi il senso dell’approccio che accompagnerà, almeno in questa prima fase, il dialogo italo-europeo. Da un lato una affermazione identitaria e di ruolo alla qualeci ha già abituati, che rivela non tanto sicurezza, ma, nel caso specifico, domanda di riconoscimento, testimoniata dalla affermazione “non sono una marziana” pronunciata a conclusione degli incontri.sa che, al di là delle formalità e delle cortesie di protocollo, verso la sua coalizione esiste un pregiudizio diffuso tra i paesi occidentali. Innanzi tutto perché la ...