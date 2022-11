Meloni | Decreto ministeri contiene scelte che raccontano bene nostre priorità

... uno dei temi chiave del programma elettorale del Governo. All'esame del Consiglio dei ... Aiuti - ter' , e non in undel ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. Trivelle, il ......3/4 delle risorse andranno al pacchetto dell'energia: 'Prezzi calmierati per aziende più energivore' - 'Configureremo un'altra misura sul tema dell'energia come emendamento all'attuale...Come spiegato nei giorni scorsi su Formiche.net, per permettere al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio di svolgere le funzioni in materia di sicurezza è stato necessario un intervento normat ...Il Consiglio dei ministri del Governo Meloni è convocato oggi alle ore 18.00, a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno: - Decreto-legge: Disposizioni urgenti ...