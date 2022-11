Meloni | Da aggiornamento Nadef 9 | 5 miliardi contro caro energia

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2022 "Il Consiglio dei Ministri era stato convocato per l'del, propedeutico alla legge di bilancio. Voglio segnalare che riusciamo per il 2022 a liberare 9,5che la prossima settimana intendiamo usareil", le parole diin conferenza stampa. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

