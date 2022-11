Media | ?Trump potrebbe annunciare il 14 novembre la candidatura per il 2024

Il 73% degli elettori die l'81% degli elettori di Biden hanno indicato che votare è stato ... Nonostante l'incessante attenzione deisui punti di voto problematici, " la maggior parte degli ...I rumours su un ritorno sulla scena disi sono intensificati nelle ultime settimane, in prossimità di un voto di metà mandato che potrebbe pendere a sfavore dei Democratici. I primi anni della ...Bestia nera di Trump, soprattutto per il suo ruolo nella commissione speciale ... scatenando le folle e diventando virale suoi social media con la sua oratoria vivace e carismatica. "Sono qui per ...L’ex presidente Usa verso la ricandidatura dopo il voto di Midterm. Lo scrive la testata Axios, citando fonti nel suo entourage ...