(Di venerdì 4 novembre 2022) Uno dei più importanti colossi del business si espande ancora in Italia., una delle cosiddette Big Four, cioè le quattro più grandi aziende di revisione, insieme a PwC, EY e KPMG, cresce ancora e lancia undinel nostro Paese. I numeri diItalia L’anno fiscale appena concluso è stato un anno importante per. Sono stati annunciati i nuovi headquarter di Milano e Roma, edifici a emissioni zero. Inoltre, le società del network hanno compiuto il passaggio a Società Benefit, inserendo nei propri statuti l’impegno a “perseguire, nell’esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune ed operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti delle persone, del territorio e dell’ambiente”. Con ricavi ...

QuiFinanza

... sullo sfondo, la Cattedrale e in primoil Santo Padre di profilo, sorridente e con la mano ... la Messa in Duomo, che potrà essere seguita anche suschermo posizionato in Piazza Cattedrale e ...Sul posto è […] Cairo Montenotte Cronaca In PrimoInchiesta 'blindata' sulla Fg ...del tribunale del Riesame di Genova "blindano" l'inchiesta della procura savonese su una presunta... Maxi piano assunzioni in Deloitte: 3.500 figure ricercate, ecco come candidarsi Deloitte, che è una delle cosiddette Big Four, cioè le quattro più grandi aziende di revisione, insieme a PricewaterhouseCoopers, EY e KPMG, cresce ancora e lancia un maxi piano di assunzioni nel ...Nell’ampia cornice di contrasto alle diverse forme di illegalità tributarie ed economico-finanziarie relative al settore turistico, Guardia di Finanza ed ...