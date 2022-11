Matteo Diamante sbotta contro Nikita Pelizon | parole al vetriolo

(Di venerdì 4 novembre 2022) Durante la diretta del Grande Fratello Vip 7 di ieri, mercoledì 3 novembre, abbiamo assistito a numerose sorprese, a nuovi ingressi nella casa e a clamorosi colpi di scena. Tra questi ultimi, emerge sicuramente la dichiarazione disu(suo ex), il quale non ha gradito tali affermazioni e, dopo la puntata, hato sui social riservando delleal veleno per la ragazza. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7e le dichiarazioni suNel corso della diretta del reality show, Alfonso Signorini è voluto ritornare sull’avvicinamento trae George Ciupilan per fare chiarezza. D’altronde, il loro avvicinamento sin ...

In puntata, Alfonso Signorini ha pensato bene di far sapere a lui e a Nikita cosa pensadella loro vicinanza. Va precisato che quest'ultimo è un ex fidanzato della Pelizon e amico di ...GF Vip, George Ciupilan in crisi dopo la puntata: il suo sfogo intenerisce i fan. Argomenti trattati GF Vip: George in crisi Lo sfogo di George Ciupilan George deluso daAl termine dell'ultima diretta del GF Vip, George Ciupilan è entrato in crisi. Sfogandosi con Antonino Spinalbese, ha ammesso che non si aspettava assolutamente chegli ...Nuova guerra al fronte! Tra Nikita e il suo ex, nonchè ex naufrago dell'Isola dei famosi, Matteo Diamante pare si stia innescando un vero e proprio scontro all'ultimo sangue. Si è creato un aspro bott ...George è dispiaciuto per il messaggio ricevuto da Matteo Diamante ma Antonino gli consiglia di seguire il suo cuore ...