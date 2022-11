Matteo Diamante reagisce male alle parole di Nikita | “Pazza!” | poi spuntano screen e video

(Di venerdì 4 novembre 2022) Dopo la diretta del Grande Fratello Vip,si è sfogato su Instagram scagliandosi contro la sua ex fidanzataPelizon. Ieri, nel corso della diretta, la modella ha affrontato l’argomento insieme a George Ciupilan, lanciando delle accuse precise.di“Ma scusate, è uno scherzo? – ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip ,si è sfogato su Instagram scagliandosi contro la sua ex fidanzata Nikita Pelizon . Ieri, nel corso della diretta , la modella ha affrontato l'argomento insieme a George Ciupilan , ...George Ciupilan e Nikita Pelizon ieri sera hanno fatto i "conti" con la reazione di, ex fidanzato della modella e migliore amico del tiktoker. I concorrenti del Grande Fratello Vip , si sono molto avvicinati e Signorini ha voluto affrontare l'argomento. Nikita accusa ...E' durissimo lo sfogo social di Matteo Diamante contro Nikita: non ha nessuna intenzione di passare per uno stalker ...A seguito delle dichiarazioni in puntata da parte dell'ex Nikita Pelizon, Matteo Diamante la attacca sui social e pubblica delle chat ...