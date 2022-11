Mattarella “Non vogliamo e non possiamo abituarci alla guerra”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) BARI (ITALPRESS) – “La ricorrenza del 4 novembre, che oggi celebriamo, scandisce un momento importante e imprescindibile della nostra storia. La vittoria insieme agli Alleati contro gli Imperi Centrali, che poneva finetragedia della Grande, segnava anche l'approdo della nostra lotta risorgimentale iniziata decenni prima. Un percorso lungo, sofferto, costato sacrifici, dolore, lutti. Costellato di eroismo, di speranze, di impegno per la libertà, di amore per la nostra Patria. E' con questo spirito e con questa consapevolezza che oggi celebriamo la giornata dedicata all'Unità nazionale e alle nostre Forze Armate”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio, a Bari, in occasione della Festa delle Forze Armate.“Ogni nome di soldato caduto che leggiamo nelle lapidi dei nostri sacrari, accanto alle migliaia di ...