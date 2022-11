Mattarella | Europeismo e legame transatlantico punti fermi della nostra bussola

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Agenzia Vista) Bari, 04 novembre 2022 "Desidero esprimere vicinanza e apprezzamento ai nostri militari che sono lontani da casa, impegnati nel quadro delle missioni internazionali. L'Italia è attore di primo piano, presente in tutti i principali contesti multilaterali: Nazioni Unite, Unione europea, Alleanza Atlantica, coalizioni internazionali. Irestano la vocazione europeista e il solido", le parole dia Bari per le celebrazioni del 4 novembre. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

I punti fermi della nostra bussola restano la vocazione europeista e il solido legame transatlantico", le parole dia Bari per le celebrazioni del 4 novembre. / Quirinale