Masters 1000 Parigi Bercy 2022 | infortunio Alcaraz | lo spagnolo si ritira VIDEO

(Di venerdì 4 novembre 2022) Carlossi arrende a dei problemi fisici durante ildie nei quarti di finale è costretto al ritiro per. Losi è fatto male già diversi minuti prima rispetto al momento in cui saluta Rune e l’arbitro abbandonando l’incontro, ma aveva chiesto MTO e a prima vista i problemi sembravano superati. Poi la nuova fitta agli addominali e il ritiro, che vi mostriamo nelin alto.SISportFace.

Come se non bastasse, il 35enne di Belgrado ha dovuto rinunciare anche a tutti iamericani (Indian Wells, Miami, Montreal e Cincinnati). Nole ha risollevato il suo 2022 trionfando a ...Battendo Stan Wawrinka più due top - 10 (ha vinto 4 delle ultime 5 sfide contro uno dei primi 10 al mondo) Rune è arrivato ai quarti a Parigi Bercy, per la prima volta in un. Segno che ...Parigi, 4 nov. - (Adnkronos) - Holger Rune vola in semifinale al torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy (veloce indoor, montepremi 5.415.410 euro). Il 19enne danese, numero 18 del mondo, sfrutta il ...Un problema addominale ferma Carlos Alcaraz nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, con il murciano che è costretto al ritiro sotto 3-6 6-6 nel suo match di quarti di finale contro Holger Rune ...