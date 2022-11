Masters 1000 Parigi Bercy 2022 | anche Donnarumma tra il pubblico a vedere Djokovic-Musetti

Carlos Alcaraz è fuori daldi Parigi - Bercy, e quel che più interessa a noi italiani in forse per le Atp Finals. Colpa di un infortunio agli addominali che lo ha costretto al ritiro durante il match di quarti di ...A pochi giorni dalle Nitto ATP Finals di Torino è scattato l'allarme per Carlos Alcaraz . Lo spagnolo, n. 1 al mondo, si è ritirato nei quarti di finale aldi Parigi Bercy per un problema agli addominali, accusato nella parte finale del secondo set. ' Non so se ci sarò alle ATP Finals - ha detto Alcaraz subito dopo l'incontro con Rune - Devo ...Dopo il ritiro nel match contro Holger Rune, il n. 1 del mondo Carlos Alcaraz ha spiegato il suo problema fisico ...Carlos Alcaraz è stato costretto al ritiro ai quarti di finale del torneo di Parigi-Bercy, ultimo Masters 1000 della stagione. Il tennista numero uno del mondo ha dovuto alzare bandiera bianca durante ...