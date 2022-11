L'Eco di Bergamo

Alessandro Finelli, 55 anni, bolognese, è il nuovo coach della. Sostituisce Michele Carrea, sollevato dall'incarico 48 ore dopo la sconfitta interna della ...il roster per la trasferta di,...Per quanto riguarda il girone verde , l'Urania Milano ha vinto 80 - 90 contro la 2B Control, così come l'acqua San Bernardo Cantù ha avuto la meglio 68 - 58 sulla GruppoTreviglio. ... Mascio, a Trapani di nuovo vincente BB14, con Vicenza caccia ai punti Esordio di coach Alex Micelli alla guida del team trevigliese nella sfida con Trapani domenica 6 novembre alle 18. Sabato 5 novembre (alle 20,30) al centro sportivo Italcementi la BB14 ospiterà ...Sfide intense in entrambi i Gironi in questa sesta giornata della Serie A2 della Lega Nazionale Pallacanestro. Partite di testa e coda della ...