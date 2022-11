Marcia della pace | Calenda risponde a Conte | A Milano non chiederemo la resa dell' Ucraina

(Di venerdì 4 novembre 2022) Leggi Ancheper laa Roma,: 'Importante sabato partecipino in molti' Ladi- 'Vi aspetto in tanti il 5 novembre aper testimoniare che non esiste...

Leggi Ancheper la pace a Roma, Conte: 'Importante sabato partecipino in molti' Lapace di Milano - 'Vi aspetto in tanti il 5 novembre a Milano per testimoniare che non esiste pace senza libertà e che la manifestazione, contemporanea, di Roma, che chiede lo stop dell'...Già questo sarebbe un successo, perché al G20 abbiamo visto una forte propensione a fare... traccia un quadro degli obiettivi europei, dei principali ostacoli da superare eposizione che ..."Noi facciamo una marcia per la pace il 5 novembre a Milano aperta a tutti, senza bandiere di partito, che parte però da un presupposto: la pace non è la resa dell'Ucraina, quella non è pace". Così il ...Sabato ci sarà una grande marcia per la pace in Ucraina che vuole sensibilizzare le istituzioni di tutto il mondo affinché si fermi la guerra. "E' ...