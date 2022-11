Maratona New York 2022 | quanto costa l’iscrizione?

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il tuo sogno è quello di partecipare alladi New? Vorresti cimentarti con la 42 km più prestigiosa e importante del mondo? Ti piacerebbe correre per le strade della Grande Mela, dal Ponte di Verrazzano a Central Park passando per il Queens e il Bronx, tra i tanti saliscendi di uno dei tracciati più impegnativi? Domenica 6 novembre si correrà l’edizionee le liste di iscrizione sono già chiuse da un tempo, bisogna muoversi con largo anticipo se si vuole essere tra i 50000 runners che hanno l’onore di essere sulla linea di partenza e di poter vivere un’esperienza davvero unica nel suo genere. Bisogna infatti ricordare che ladi Newè a numero chiuso, per domenica 6 novembrenon c’è niente da fare ma puoi già muoverti per il 2023 (domenica 5 ...