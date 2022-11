Manovra in… bolletta | l’Esecutivo si dà alle trivelle

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 4 novembre 2022) Nella sua prima uscita internazionale a Bruxelles Giorgia Meloni ha insistito con i vertici europei, a partire dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, su “come spendere al meglio” i fondi in particolare del Pnrr per dirottarli a quelli che oggi sono le grandi priorità, come la questione energetica. Ma la trattativa con l’Europa – al di là dei convenevoli – per modificare il Pnrr e per trovare una risposta unitaria all’aumento dei prezzi dell’energia è tutta in salita per la netta contrarietà dei paesi del Nord a soluzioni come il price cap al gas e a nuove emissioni di debito comune. Dunque il governo dovrà contare sulle proprie risorse per mettere a terra il nuovo pacchetto di aiuti contro il caro-bollette e la. Ma la coperta è corta. Nonostante il calo delle tariffe del gas deciso dall’Autorità per l’energia, la crisi energetica non è ...