Maltempo | Valle dell’Irno in ginocchio | sindaco di Fisciano chiude l’università

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEmergenzain tutta la. Mercato San Severino e Baronissi sono i due centri dove in queste ore si stanno registrando i maggiori disagi. Automobilisti bloccati sul raccordo autostradale Salerno-Avellino e numerosi problemi e allagamenti a causa dello straripamento del Solofrana in più punti. A scopo precauzionale ildi, Vincenzo Sessa ha emesso un’ordinanza di chiusura ad horas deldegli Studi di Salerno perché i rallentamenti legati al traffico stavano causando ulteriori problemi e preoccupazioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

