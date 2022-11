Maltempo | prorogata l’allerta meteo per tutta la giornata di domani

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ in vigore sula Campania fino alle 8 dimattina, sabato 5 novembre, un’allertadella Protezione Civile regionale per precipitazioni, anche a carattere di intenso temporale, venti forti e mare agitato con rischio idrogeologico di livello Giallo. Alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, la Protezione Civile ha prorogato la criticità fino alle 23.59 disui settori centro meridionali della Campania e, in particolare, sulle zone 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), zona 5 (Tusciano e Alto Sele), zona 6 (Piano Sele e Alto Cilento), zona 7 (Tanagro), zona 8 (Basso Cilento). La perturbazione continuerà ad insistere sui settori centro-meridionali della regione portando precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o ...

Salernonotizie.it

Esteso fino alle ore 17 di oggi, lunedì 10 ottobre, il codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico , limitatamente alle zone meridionali della regione e all'Arcipelago. Lo comunica la ...Esteso fino alle ore 17 di oggi, lunedì 10 ottobre, il codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico, limitatamente alle zone meridionali della regione e all'Arcipelago. Lo comunica la ... Maltempo in Campania: prorogata allerta meteo gialla, forte rischio idrogeologico - Salernonotizie.it Alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, la Protezione Civile ha prorogato la criticità fino alle 23.59 di domani sui settori centro meridionali della Campania e, in particolare, sulle zone ...E' in vigore su tutta la Campania fino alle 8 di domani mattina, sabato 5 novembre, un'allerta meteo della Protezione Civile regionale per precipitazioni, anche a carattere di intenso temporale, venti ...