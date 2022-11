Maltempo | nubifragi tra Avellino e Salerno | automobilisti bloccati per ore

(Di venerdì 4 novembre 2022) Centinaia di vetture sono rimasti intrappolate per ore sul raccordo e sulla A30, in direzione Roma, a causa di una bomba d'acqua che si è abbattuta sul territorio di Mercato San Severino (). Esondato il Sabato mentre, nel Frusinate, si contano decine di interventi svolti dai vigili del fuoco, in particolare nei pressi di Cassino

Una serie di piogge intense stanno colpendo l'Italia dal Friuli Venezia Giulia alla Campania, dove sarà in vigore un'allerta gialla fino alle 8 di domani mattina. e fino alle 23.59 in alcune aree più ...Venezia ha fatto i conti con il primodell'autunno , con una piccola mareggiata, e l'acqua ... In Toscana invece diversihanno interessato il Lucchese e la Versilia , con esondazioni ...Il maltempo ha colpito il comune di Montella (Avellino): un fiume di fango e detriti ha invaso il centro del paese. Dopo ore di blocco, in seguito a una fortissima pioggia che si è abbattuta sul terri ...A causa di un temporale l'autostrada Avellino-Salerno è stata bloccata causando disagi agli automobilisti. A Mercato San Severino l'acqua ha riempito i sottopassi e bloccato le auto al loro interno.