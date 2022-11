Malattie neuromuscolari | al via “Sì donare rende felici”

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – E’ partita ieri, tra palloncini colorati, sorrisi e tanti dolci, la quarta edizione della campagna ‘Sì’, promossa dalla più grande catena di prodotti dolci e salati ODStore per i Centri clinici Nemo, la rete dedicata alla cura, l’assistenza e la ricerca sullepediatriche e dell’adulto. Fino all’11 dicembre, tutti coloro che si recheranno presso uno dei 74 punti vendita potranno1 euro alla cassa, ricevendo in cambio un cioccolatino Lindor al caramello salato. Al centro dell’iniziativa – spiega una nota – c’è il tema della forza del dono per superare gli ostacoli e affrontare la fragilità dei bambini con atrofia muscolare spinale (Sma) e distrofie muscolari, e delle loro famiglie. Grazie ai fondi raccolti in questi ...

Adnkronos

