«Ma guarda quel top come somiglia al mio… Ehi | è il mio!»

(Di venerdì 4 novembre 2022) Che cos’hanno in comune mamme e figlie star? Un armadio e unroba. Parola di mamma Natasha Stefanenko. Che, su Instagram, ha raccontato non solo tutto ciò che la lega alla figlia Sasha, nata 22 anni fa dall’amore con il marito Luca Sabbioni, ma anche il passatempo preferito della ragazza: sbirciare nell’armadio della famosa mamma e prendere in prestito abiti e scarpe. Del resto, con un mamma che arriva dal mondo della moda, poteva essere diversamente? Leggi anche › Natasha Stefanenko: «Mi sento molto italiana» Natasha Stefanenko e il legame con la figlia L’ex modella di origini russe è molto legata alla sua Sasha. Madre e figlia hanno partecipato insieme a Pechino Express e mamma Natasha non perde occasione per dichiarare tutto l’orgoglio e l’amore che prova ...