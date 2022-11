Lutto nella musica italiana | addio a un volto storico | “Sei stato un grande”

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 4 novembre 2022) Dopo la scomparsa del simbolo dei Ricchi e Poveri, Franco Gatti (1942-2022), un altro mitico e segnante nome della storia dellaè morto lasciando un’inguaribile malinconia a tutti. Non solo ai suoi fan ma anche ai suoi colleghi di una vita. Marino Rebeschini, l’ex batterista, co-fondatore de Le Orme è mancato. Purtroppo era malato da poco tempo. Ad affliggerlo una malattia che non gli ha lasciato scampo. Marino Rebeschini ha indubbiamente segnato in maniera rilevante gli annali della. Le Orme hanno rappresentato tanto per il settore e l’ex batterista continuerà a vivere grazie alla preziosa eredità lasciata.a Marino Rebeschini “artista”, “Se non fosse per lui e Galieti la band non sarebbe esistita”, “Storia”, “Mancherà”, i fan. Marino Rebeschini era ...