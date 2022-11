Ludovica Valli sotto accusa | “Con tutti i soldi che hai usi il seggiolone dell’Ikea da 30 euro?” Lei replica così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022)potrebbe vincere a mani basse il premio per influencer maggiormente presa di mira dagli haters. Questa volta c’è chi ha avuto da ridire persino sulla scelta delacquistato per la primogenita Anastasia. L’ex tronista di Uomini e Donne ha optato per quello, il cui prezzo pare si aggiri sui 30. “Conche avete,da 30?” è stato il commento di una follower. Laavrebbe potuto semplicemente ignorare questa osservazione poco intelligente, ma non ha resistito e l’ha condivisa tra le stories scrivendo: “In tantissimi anni che sono qui sui social, una cosatriste, ma triste davvero, non l’avevo mai ...