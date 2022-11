Lucas Peracchi | la rivelazione hot sulla nuova fidanzata | “Facciamo l’amore anche otto volte al giorno Non a caso mi volevano come attore porno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) Una passione irrefrenabile quella trae Karen Eliana, che li spinge a fareal. È l’ex tronista di Uomini e Donne a rivelarlo in un’intervista concessa a Nuovo. Archiviata la burrascosa relazione con Mercedesz Henger, il belnon ha di certo fatto fatica a trovare unacompagna. Si tratta di Karen, influencer di 21 anni che con lui condivide la passione per i tatuaggi maquella per i piaceri di Afrodite, a quanto pare. Sui rispettivi social è possibile spulciare tra le foto di coppia in cui appaiono sempre in forma e provocanti. D’altronde il segreto della loro relazione è una chimica che non si può controllare. “Non ami ...