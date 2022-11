Lucas Peracchi | “Con la mia ragazza faccio sesso otto volte al giorno”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Si sa, all’inizio di una relazione si è particolarmente focosi. L’ex tronista di Uomini e Donneha rivelato di essere particolarmente attivo sle coperte con la sua nuova fidanzata, l’influencer 21enne Karen Eliana. Secondo quanto rivelato dal belal settimanale Nuovo, i due fannoal. “Non a caso mi volevano come attore porno”, ha aggiunto il modello, svelando dettagli hot della sua vita privata. Fino a poco tempo faera fidanzato con Mercedesz Henger, la figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi. Niente carriera da pornattore, dunque per lui, nonostante siano arrivate proposte allettanti. Il 36enne ha preferito rimanere nel mondo del personal training, della moda e ...

Isa e Chia

Di chi stiamo parlando Di... Ex Uomini e Donne: le parole sull'intimità Intervistato da Nuovo ,ha raccontato diversi aspetti della sua vita privata e intima ora in ...L'ex tronista di Uomini e Donne rivela qualche dettaglio piccante sulla sua vita sotto le coperte con la fidanzata influencer Karen ... Uomini e Donne, nuovo amore per Lucas Peracchi (che lancia una piccata frecciatina alle showgirl) Lucas Peracchi, parlando dell'ex Mercedesz Henger, ha usato la sua nuova ragazza per lanciarle una frecciatona. Ecco cosa ha detto.Lucas Peracchi ha rivelato di fare l’amore tantissime volte al giorno con la nuova fidanzata Karen Eliana. Ha fatto un numero, davvero alto, parlando in un’intervista con il settimanale ‘Nuovo’. Il ...