Lo studente picchiato dal prof La mamma | Mio figlio ha sbagliato | ha fatto il buffone

"Mio figlio ha sbagliato, non si sta a scuola in quel modo". In un'intervista al "Tirreno" parla la mamma del ragazzo di Pontedera (in provincia di Pisa) colpito ieri con un pugno dal professore: il gesto violento del professore era stato ripreso da alcuni compagni di classe dello studente. Parla la madre dello studente picchiato dal professore nella scuola di Pontedera: "Ha sbagliato anche lui e ora è stato punito".