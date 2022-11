Lo staff di Antonella Fiordelisi del GF VIP contro Totti | ‘Lui l’ha contattata | abbiamo la chat’

(Di venerdì 4 novembre 2022) Francescoancora al centro del gossip. Dopo le dichiarazioni dinella casa del GF VIP, dove confessava di aver ricevuto un messaggio dall’ex Capitano della Roma, quest’ultimo non ha esitato a dire la sua ed è intervenuto smentendo i fatti. A rispondere per conto di, in realtà, è stato il suo amico Alex Nuccetelli. Ora la concorrente però minaccia una battaglia legale. Il portavoce disu: “Così si comportano gli sciacalli” “Questaè una vittima della società di oggi. Che sciacalli su fatti spiacevoli altrui non mi sembra una cosa carina. Così si comportano gli sciacalli e gli avvoltoi”, ha detto l’amico di Francesco. Dichiarazioni che non sono andate giù allodi ...

GF Vip, Antonella Fiordelisi denuncia Francesco Totti Ultimatum dello staff Francesco Totti ancora al centro del gossip. Dopo le dichiarazioni di Antonella Fiordelisi nella casa del GF VIP, dove confessava di aver ricevuto un messaggio dall'ex Capitano della Roma, quest'ultim ...Guai in arrivo per Francesco Totti. Il comunicato del team di legali di Antonella Fiordelisi è chiaro In un modo o in un altro Francesco Totti anche restando in silenzio riesce ad avere problemi da ri ...