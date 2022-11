Lo sfregio di Hamilton a Verstappen | come lo chiama nell' intervista

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il duello 2021 per il titolo è finito in favore di Maxall'ultimo giro di Abu Dhabi. Secondo il Daily Mail, Lewisnon ha un grande rispetto per il pilota olandese della Red Bull, e quando si trova a parlaree interviste usa i pronomi “lui” e “loro” invece che il vero nome del Campione del Mondo 2021 e 2022. E tutto ciò, secondo il tabloid inglese, accade con una certa regolarità. "Mi hanno riferito che non dice mai il mio nome — ha dettodopo Città del Messico —. Mi è sempre stato insegnato che bisogna rispettare i risultati ottenuti dalle personeo sport e personalmente non ho alcun problema con i risultati ottenuti da Lewis, è uno dei migliori di sempre".: “Titoli di Lewis non arrivati solo per la macchina” Max, che in ...