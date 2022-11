ilGiornale.it

... i genitori e il fratello di Mahsa Amini 'agli arresti domiciliari' Lo 'del turbante' - ... Toomaj Salehi era già stato arrestato nel 2021 per 'propaganda', a causa di canzoniverso il ...Una misura che ha fatto sollevareanche dall'interno della stessa maggioranza di destra e ... e dove il presidente Stefano Bonaccini ha definito la mossa del governo "unoalla scienza ... Lo schiaffo e le critiche: Antonella Fiordelisi nella bufera Continuano le proteste anti regime in Iran, nel quadro della violenta mobilitazione innescata dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale per non av ...Il decreto del Governo sta creando il caos nelle Regioni: Bassetti:"Uno schiaffo in faccia a chi si è vaccinato". Sta facendo parecchio discutere la ...