LIVE Virtus Bologna-ASVEL 79-84 | Eurolega basket in DIRETTA | le V nere perdono 19 punti di vantaggio ed escono sconfitte

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata. L’tornerà la prossima settimana con il derby tra Olimpia Milano e, e sarà un giorno, il 9 novembre, che vedrà la ricerca del riscatto per entrambe, e per motivi ben diversi. Le V, in particolare, vorranno far capire che questo secondo tempo sarà stato più un episodio che una costante. TOP SCORER –: Teodosic 14;: Mathews, Lighty 16 Finisce così, laperde una partita che rimarrà nella memoria per qualche tempo: da +19 a 79-84. L’porta a casa la terza ...