LIVE MotoGP | GP Valencia 2022 in DIRETTA | FP2 alle 14 10 | Bagnaia vuole cambiare marcia

PAOLO CIABATTI: "IL VENTO HA INFASTIDITO, LAVORIAMO SULLA MOTO" GIACOMO AGOSTINI: "PUÓ GESTIRE LA SITUAZIONE" FIDANZATA E MAMMA DI: "ANCORA NON STA RISENTENDO DELLA TENSIONE" Quartararo, dunque, ha mostrato chiari segnali di vitalità e ha voluto mettere subito pressione a Pecco.

Francesco Bagnaia è leader della generale con un vantaggio di 23 punti sul suo unico inseguitore ancora in lizza per il titolo, ma in FP1 ha fatto fatica a trovare un buon feeling con la sua Ducati. C'è grande attesa, e non può essere il contrario, per la sfida finale tra Francesco Bagnaia, a due punti dal titolo iridato (258 contro 235) e che proverà a realizzare il sogno di vincere il Mondiale. "Valentino sarà qui a Valencia, può essere un grande aiuto avere Rossi con noi. Lui sa come mi sento, conosce questa situazione, mi aiuterà come un…"