LIVE Italia-Argentina | Mondiali Padel 2022 in DIRETTA | azzurre a caccia della finale con Roberta Vinci!

(Di venerdì 4 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allascritta di, appuntamento valido per la semisedicesima edizione deidiin corso di svolgimento a Dubai. Dopo il percorso netto nel gruppo C e la vittoria di ieri contro la Germania, la squadra capitanata da Marcela Ferrari andrà adell’impresa. L’finora ha rispettato i pronostici. Le, reduci dal bronzoscorsa stagione, hanno battuto l’Olanda (3-0), il Messico (3-0) e il Portogallo (2-1) nel girone e hanno poi distrutto la Germania ai quarti (3-0). Dall’altra parte, invece, la temibilissima ...

OA Sport

... con una cover di Franco Califano ( VIDEO ) i ako ha convinto pubblico e giuria, al secondoè ... dove si avvicina al mondo della produzione e del clubbing, decidendo di tornare indopo ...Il duo di Brooklyn torna ad esibirsi in. Dopo la data bolognese, continuano il loro tour italiano proponendo il loro particolarissimo sound venerdì 4 novembre al TrafficClub di Roma. Sarà un'occasione per tutti di ascoltare ... LIVE Italia-Germania 3-0, Mondiali Padel 2022 in DIRETTA: le azzurre volano in semifinale!