LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Casali secondo dopo due rotazioni alle spalle di Hashimoto!

(Di venerdì 4 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00: Punteggio di 13.400 per il rumeno Burtaneteparle. Settimo posto per lui 19.58: Bene il cinese Zhang al cavallo con maniglie: 14.233 e terzo postospdi19.57: SPLENDIDO! 14.333 ANCHEPARLE. L’AZZURRO E’DUE! 19.56: Jarman è penultimo con 13.000 agli anelli 19.55: 13.700 per Hong al cavallo con maniglie e quarto posto provvisorio per lo statunitense 19.54: Non bene Soares agli anelli: 12.900 e penultimo posto. Buon esercizio diparle, vedremo il punteggio 19.53: Continua la buona gara del ...

