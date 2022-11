Lionsgate+ chiude in Italia

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 4 novembre 2022)Che l’avventura di Starzplay non fosse partita bene era chiaro già dal fatto che il servizio streaming aveva assunto dopo appena tre anni dal lancio il nuovo nome di Lionsgate +. Ma evidentemente il rebrand non è bastato a salvare la situazione, dal momento che entro la fine dell’anno fiscale cesserà di essere disponibile nel nostro Paese così come in Francia, Germania, Spagna, Benelux, Paesi nordici e Giappone. Come si legge su ScreenDaily, a scrivere la parola fine sui progetti di espansione di Lionsgate + è stata una perdita operativa di 1,75 miliardi di dollari – con una perdita netta per azione di 7,95 dollari – registrata nel secondo trimestre del 2022. Tale mossa, come dichiarato dal CEO di Lionsgate Jon Feltheimer, è stata decisa per permettere alla sua società di dedicarsi ai Paesi nei quali il servizio ha maggiori possibilità di “vincere“, come ...