(Di venerdì 4 novembre 2022) Ilde La, Javier, ha parlato del ritiro dal calcio giocato di Gerardnel corso di un’intervista. “E’ un, che ha deciso di lasciare – ha affermato il numero uno del campionato spagnolo – Sono rimasto triste dell’annuncio, ma avrà valutato che era sempre più difficile giocare. Credo che abbia caratteristiche importanti per esseredelin futuro: è nel club da 25 anni, conosce bene il calcio comema anche lo sport come uomo d’affari. Penso che in futuro ci proverà, è unideale”. SportFace.