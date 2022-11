Liga 2022 23 | vittoria casalinga del Girona | Athletic Bilbao battuto 2-1

Eurosport IT

Non c'è mai stato un calciatore come Gerard Piqué. Così forte, così vincente e così impegnato su mille altri fronti. David Beckham, forse, ma l'inglese, che comunque ha vinto meno del catalano, quando ...Una sola lunghezza che rende entusiasmante laspagnola e che ha decretato, anche, che non ci saranno altre squadre capaci di tenere il ritmo. Sarà dopo un poco di anni di nuovo corsa a due. Le ... Liga Spagnola 2022/23 - Valencia corsaro 2-1 contro l'Osasuna! La squadra di Gennaro Gattuso sale al 5° posto GIRONA (SPAGNA) - Vittoria prestigiosa e meritata per il Girona, che nell'anticipo della tredicesima giornata della Liga, sconfigge 2-1 l'Athletic Bilbao. Dopo un primo tempo equilibrato, le emozioni ...Javier Tebas, presidente de La Liga, ha parlato dopo la decisione del difensore del Barcellona, Gerard Piqué, di lasciare il calcio Javier Tebas, presidente de La Liga, ha parlato ai microfoni di El P ...