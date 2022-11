Libri | le buone letture di novembre Novità | recensioni e consigli da Amica

Leggi su amica

(Di venerdì 4 novembre 2022)è uno dei mesi più belli per la lettura: le giornate si accorciano, arrivano i primi freddi, la frenesia del Natale è (ancora per poco) rimandabile. Train libreria, brevie curiosità, ecco qualcheo da. A quattro mani Un bimbo sparisce da una scuola materna: tocca all’ispettrice Mina Dabiri, in prima linea con il mentalista Vincent Walder, scoprire se dietro il rapimento ci sia un uomo che seduce e manipola sui social media. È La setta di Camilla Läckberg e Henrik Fexeus, Marsilio, pag. 640, euro 22. Letizia Rittatore Tre in uno Per la prima volta in un solo volume, ecco la trilogia diventata un classico della letteratura irlandese. Al centro, una generazione che rivendica il diritto di vivere e parlare di sesso: Ragazze di campagna di Edna O’Brien, Einaudi, ...