“Libere Il nostro No ai matrimoni forzati” | parlano Fatima | Yasmine | Zoya | Khadija e X che si sono ribellate Il racconto delle protagoniste e di chi si batte per cambiare le cose – Leggi l’estratto

(Di venerdì 4 novembre 2022) ". IlNo ai" è il nuovo libro di Martina Castigliani (Paper first) in libreria dal 4 novembre. Le illustrazionidi Elisabetta Ferrari, la postfazione è di Cinzia Monteverdi. I proventi dei diritti d'autore andranno all'associazione Trama di Terre. Pubblichiamo in anteprima l'introduzione. Questo libro è stato scritto da sei autrici: cinque di loro non le incontrerai mai. Non saprai il nome, il numero degli anni o dove vivono. Non ti diremo quantoalte. Scordati i colori degli occhi, dei capelli, della pelle. Ogni dettaglio che può farle individuare è stato cancellato: il tono di voce, quel modo inconfondibile di gesticolare e, soprattutto, la piegalabbra quando arriva in testa un ricordo più brutto di altri. A volte, al ...

