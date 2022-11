Li vogliamo subito Meloni | la prima mossa contro il caro bollette

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) Giorgiasi è presentata in conferenza stampa dopo il primo Consiglio dei ministri di peso, durante il quale è stato affrontato il tema più scottante, quello della crisi energetica. In particolare è stata approvata la Nadef: “Noi - ha dichiarato la premier - riusciamo per il 2022 a liberare, in forza soprattutto dell'extragettito Iva di un terzo trimestre abbastanza favorevole e che prevede uno 0,5% in più di Pil, circa 9,5 miliardi che la prossima settimana vorremmo già utilizzare per ilenergia”. “Per quanto riguarda il 2023 - ha proseguito la- l'indebitamento programmatico al 4,5% che poi va a scendere nel 2025. E questo ci consente di liberare altri 22-23 miliardi per affrontare ilenergia. Di fatto individuiamo risorse per oltre 30 mld di euro per affrontare l'emergenza energetica”. ...