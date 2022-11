L’ex ginnasta | «Pesavo 38 kg | ma per loro ero grassa Ho detto basta per salvarmi»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 novembre 2022) I racconti di abusi e maltrattamenti delle ex ginnaste non si fermano. Oggi il Corriere della Sera intervista Ilaria Barsacchi. Oggi ha 22 anni e studia Lingue all’università. Dai 9 ai 16 anni ha dedicato la vita alla ginnastica, gareggiando in serie A. Poi tutto è diventato un tormento e ha deciso di lasciare. «Non riuscivo più a convivere col peso di chi mi giudicavae mi chiedeva di dimagrire. Il mio rapporto col cibo stava diventando malato. Lì ho capito che l’unico modo per “” era fare un passo indietro. E l’ho fatto». Come accadeva a tante altre ginnaste, anche lei veniva pesata tutti i giorni. Racconta il rapporto con il suo corpo. «Speravo che le prime mestruazioni non mi arrivassero mai. Vissi male il primo ciclo e la crescita del seno. Il mio corpo stava cambiando, ma non lo accettavo. E il giudizio mi faceva male». Quanto ...