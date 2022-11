Let It Die | testo e significato del nuovo singolo di Ellie Goulding

(Di venerdì 4 novembre 2022) Let It Die” è ildidisponibile in radio da oggi , venerdì 4 novembre. Il brano è stato scelto daper presentare al pubblico il suo prossimo album in studio “Higher Than Heaven”. “Let It Die” parla di quando una relazione va oltre e finisci per dedicare tutto l’amore per qualcun altro e non per te stessa, facendo diventare il tutto tossico e dannoso. Quando in amore c’è troppa intensità ed urgenza spesso si finisce per scontarsi” La popstar rivela anche i dettagli del suo attesissimo quinto album in studio “Higher Than Heaven“, la cui uscita è prevista per il 3 febbraio 2023.L’annuncio dell’album fa seguito alla pubblicazione di, “Easy Lover”, e più recentemente “All By Myself”, che l’ha vista collaborare con Alok e Sigala lasciando i fan con il fiato sospeso in ...

Wonder Channel

... Something in the Way She Moves Country Road That's Why I'm Here Walking Man NeverYoung (I've ...Teach Me Tonight (Dinah Washington cover) The Frozen Man Bittersweet (John Sheldon cover) Don't...It may be provocative to President Jole Santelli, butthe Region make a movie about the life of ... I thought she was going to, but then she recovered. Slowly.' One day, the doctors focused on a ... Ellie Goulding racconta il problema di un amore tossico in Let It Die Let It Die" è il nuovo singolo di Ellie Goulding disponibile in radio da oggi , venerdì 4 novembre. Il brano è stato scelto da Ellie per presentare al ...Bonn (ots) - In Bonn ist heute (4. November 2022) der dritte Katholische Medienkongress zu Ende gegangen. Seit vergangenem Mittwoch haben sich rund 340 Medienschaffende mit ...