Leopoldo Mastelloni contro i baci gay in pubblico | “Ci sono i bambini | non dobbiamo farlo”

Leggi su biccy

(Di venerdì 4 novembre 2022)ieri sera è stato ospite da Massimo Giletti a Non è l’Arena che è tornata a dar voce alla comunità LGBT+ aprendo un dibattito anacronistico sui “gay in metropolitana” fra favorevoli e contrari. A scontrarsistati due volti della nostra comunità, il già citatoe Imma Battaglia. Se quest’ultima ha detto che in una società civile chiunque puòare chiunque in metropolitana senza rischiare le botte, l’attore – che a quanto pare nona nessuno da molto – ha dichiarato che due gay non posarsi inperché ci. “Una ragazza che sente di volerare un’altra ragazza lo fa a ...