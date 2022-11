Lecce | Gallo | 'Lavoriamo bene ma non vinciamo | vi spiego perché'

TUTTO mercato WEB

(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti,; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda. Allenatore: Baroni. ARBITRO: Fourneau di Roma. ASSISTENTI: Berti - Capaldo. ...(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti,; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Banda. Allenatore. Baroni. Lecce, Gallo: "Stiamo lavorando bene in entrambe le fasi. Ora serve segnare" La tredicesima giornata di Serie A si apre con il friday-night della Dacia Arena, dove l'Udinese, reduce da 2 punti in tre gare, vuole ripartire per rimanere nelle zone alte della classifica. Momento ...Udinese-Lecce vale tanto per entrambe: due squadre che non attraversano un momento facile e che sono chiamate al riscatto. I giallorossi sabato scorso hanno perso in casa contro la Juventus, giocando.