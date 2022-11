Le critiche agrodolci di Renzi al decreto anti Rave | E' sbagliato | ma

Leggi su iltempo

(Di venerdì 4 novembre 2022) Una legge che ha fatto discutere, per giorni. Ha sollevato un autentico polverone, dimostrando ancora una volta come il centrodestra sia in grado di dettare l'agenda politica. E la sinistra solo di accodarsi. Oggi una nuova presa di posizione, dal sapore agrodolce. Parole che van lette con attenzione e interpretate cercando di andare oltre le più banali apparenze. “Il Governo Meloni ha iniziato a lavorare. E non ha iniziato benissimo, a dire il vero. Il caos sulla normaparty ha cancellato anche quanto di buono le forze dell'ordine avevano fatto a Modena, sgomberando un edificio senza incidenti. Una norma suic'è in tordinamenti, a cominciare dalla Legge Mariani in Francia. Ma la norma italiana è stata scritta male. Cambiarla è un dovere, non un'opzione”. Lo scrive Matteo ...