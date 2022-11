Tiscali Notizie

Lo ha detto il leader della Cisl, Luigi, uscendo dal ministero del. "Prima della legge di bilancio serve un provvedimento finalizzato a sostenere il reddito dei lavoratori, dei ......ritenuto essenziale non solo sui temi dele delle pensioni ma in generale sulle emergenze economiche e sociali su cui i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigie ... Lavoro, Sbarra: disponibilità Calderone per tavoli settoriali Roma, 4 nov. (askanews) - 'Abbiamo formalizzato l'auspicio di un dialogo e un cammino solido e partecipato tra ministero del Lavoro e parti ...(Teleborsa) - Dal taglio del cuneo fiscale contributivo alle nuove regole sulle pensioni, dal rafforzamento dei premi di produttività alle modifiche al reddito di cittadinanza, dalla sicurezza ...