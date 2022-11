Lavoro | Landini | “Tre priorità | chiesto un incontro a Giorgia Meloni”

(Di venerdì 4 novembre 2022) ROMA – Un primo“per conoscerci”. Così il leader della Cgil, Maurizio, uscendo dal ministero del. “A noi interessa entrare nel merito – ha detto – abbiamo posto tre: sicurezza del, pensioni e il potere d’acquisto dei salari. Non bisogna fare discussioni generali, ma chiediamo di entrare nel merito”. Il numero uno della Cgil haanche il recepimento della direttiva sul salario minimo e una legge sulla rappresentanza. “Vedremo nei prossimi giorni se il ministro intende convocare tavoli su singoli argomenti – ha proseguito – con Cisl e Uil abbiamo scritto nei giorni scorsi una lettera al presidente del consiglio edi essere convocato in modo preventivo a qualsiasi decisione che intende assumere su legge di bilancio e ...

