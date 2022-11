Lavoro | Landini | tre priorità | chiesto incontro a Meloni

Un primo incontro "per conoscerci". Così il leader della Cgil, Maurizio, uscendo dal ministero del. "A noi interessa entrare nel merito - ha detto - abbiamo posto tre priorità: sicurezza del, pensioni e il potere d'acquisto dei salari. Non bisogna ...Un confronto ritenuto essenziale non solo sui temi dele delle pensioni ma in generale sulle emergenze economiche e sociali su cui i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio, ...Roma, 4 nov. (askanews) - Un primo incontro 'per conoscerci'. Così il leader della Cgil, Maurizio Landini, uscendo dal ministero del Lavoro. 'A ...(Teleborsa) - Dal taglio del cuneo fiscale contributivo alle nuove regole sulle pensioni, dal rafforzamento dei premi di produttività alle modifiche al reddito di cittadinanza, dalla sicurezza ...